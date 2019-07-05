В Тольятти почти на месяц перекроют часть ул. Коммунистической

В связи с выполнением ремонтных работ с 8 по 21 июля в Тольятти будет перекрыто движение всех видов транспорта по ул. Коммунистическая на участке от ул. Матросова до Речного вокзала (в районе дома ул. Коммунистическая, 77), сообщает пресс-служба мэрии города.

На период проведения работ изменится схема движения ряда муниципальных маршрутов: автобусный маршрут № 102 будет следовать по ул. Матросова и ул. Коммунистическая до места выполнения ремонтных работ (ул. Коммунистическая, 77);

автобусный маршрут № 134 отправится от ОП "РОВД" по улицам Коммунистическая — Мурысева — Матросова — Коммунистическая и далее по существующей схеме движения;

троллейбусный маршрут №№ 7, 7* будут следовать от ОП "ул. Громовой" по улицам Громовой — Матросова — Л. Чайкиной — Механизаторов — Коммунистическая — Матросова и далее по существующей схеме до ОП "ул. Гидростроевская";

троллейбусный маршрут № 18 будет следовать до ОП "Трансформатор";

троллейбусные маршруты №№ 21, 57 будут отправляться от остановочного пункта "Речной вокзал" и следовать по схеме: Коммунистическая — Ярославская — ул. Громовой и далее по существующей схеме движения.