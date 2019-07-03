В Тольятти снесли незаконно построенный торговый павильон

В Тольятти снесли торговый павильон, незаконно построенный в Автозаводском районе города, сообщает УФССП по Самарской области.

Местная организация незаконно заняла земельный участок площадью в 184 кв. м., принадлежащий городу, установив на нем киоск. С целью вернуть себе незаконно занятые квадратные метры администрация обратилась в суд. Служители закона иск удовлетворили и обязали организацию убрать строение и привести землю в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

На основании выданного судом исполнительного документа в отделе судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти в отношении организации было возбуждено исполнительное производство. Соответствующее постановление должником было получено, однако в добровольный срок решение суда он не исполнил.

В итоге со счетов компании взыскали исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей. В очередной раз прибывший на спорный участок пристав обнаружил, что решение суда по-прежнему не исполнено. Тогда в рамках исполнительного производства в ресурсоснабжающие организации были направлены требования о прекращении подачи в магазин воды и электричества. После отключения коммуникаций торговый павильон снесли.

Земельный участок освобожден и приведен в пригодное для дальнейшего использование состояние. Понесенные же в ходе работ по демонтажу расходы будут взысканы с организации.