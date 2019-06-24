Тольяттинка заработала на браке с иностранцем 7 тыс. рублей

Прокуратура Центрального района Тольятти в суде добивается признания недействительным фиктивного брака. Об этом сообщает надзорное ведомство.
24 июня 2017 г. 33-летняя гражданка России вышла замуж за 30-летнего гражданина Азербайджана.
По мнению прокуратуры, супруги никогда не планировали создавать семью и после похода в ЗАГС виделись лишь однажды. Благодаря замужеству тольяттинка получила 7 тыс. руб., а иностранец — разрешение на временное проживание в России.
Сейчас иск прокуратуры рассматривает суд.