Тольяттинка заработала на браке с иностранцем 7 тыс. рублей

Прокуратура Центрального района Тольятти в суде добивается признания недействительным фиктивного брака. Об этом сообщает надзорное ведомство.

24 июня 2017 г. 33-летняя гражданка России вышла замуж за 30-летнего гражданина Азербайджана.

По мнению прокуратуры, супруги никогда не планировали создавать семью и после похода в ЗАГС виделись лишь однажды. Благодаря замужеству тольяттинка получила 7 тыс. руб., а иностранец — разрешение на временное проживание в России.

Сейчас иск прокуратуры рассматривает суд.