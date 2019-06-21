Летом в Тольятти пройдут "Чудесные выходные"

В Автограде с 1 июня по 1 сентября каждую субботу и воскресенье в парках города будут проходить "Чудесные выходные Тольятти".

"Чудесные выходные" объединят в себе пожелания жителей города, о которых они рассказали во время соцопроса в рамках регионального общественного проекта "Культурное сердце России", призванного выявить интересы людей для планирования культурно-массовых мероприятий.

Во всех трех районах Тольятти организуют концерты, фестивали, представления, мастер-классы, открытые тренировки, выставки и многое другое. Программа включает в себя более 100 мероприятий.

Уже 23 июня три парка встретят гостей развлекательной программой.

В парке Центрального района, с 15:00 до 19:00, состоится экологический фестиваль для семьи и друзей "Клумба TLT". Спортивные организации, культурные объединения и экологические движения города представят современный формат разнообразного, активного и познавательного отдыха для горожан любого возраста.

В парке Комсомольского района, с 17:00 до 19:00, состоится ежегодная молодежная акция "Мы за жизнь", конкурсная программа "Литературная спартакиада", включающая в себя "сказочное многоборье", "поэтические стометровки", "богатырские поединки", игра-путешествие по станциям, конкурс рисунков на асфальте "Русская матрешка".

В парке Победы, с 17:00 до 19:00, пройдет концерт творческих коллективов города и Культурного центра "Автоград", посвященная "Дню Памяти и скорби", с участием Народного хора ветеранов, народного ансамбля белорусской песни "Купалинка", ансамбля "Волжанка", а также тольяттинского поэта Николая Лудкова.