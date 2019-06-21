ФКР обязали провести капремонт в ряде домов Тольятти

Ленинский суд Самары обязал НО "Региональный оператор Самарской области" "Фонд капитального ремонта" организовать и обеспечить проведение капитального ремонта ряда домов в Тольятти, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Соблюдение организацией жилищного законодательства проверила прокуратура Автозаводского района. В результате было установлено, что ФКР не исполнил свои обязанности по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах по адресам: бульвар Кулибина, 19, Ленинский проспект, 31, 24, ул. Дзержинского, 77, ул. Свердлова, 43. Также по указанным адресам не был выполнен капитальный ремонт крыш, а в доме № 19 по бульвару Кулибина ремонт подвальных помещений и инженерных систем. Указанные работы должны были быть выполнены в 2018 году.

Пока решение суда в законную силу не вступило.