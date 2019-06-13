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Общество

Тольяттинская прокуратура добивается от "ФКР" отремонтировать дом на ул. Ленина

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Центрального района Тольятти добилась в суде проведения капремонта на ул. Ленина, 106. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Ранее во время проверки прокуратура обнаружила, что НО "Региональный оператор Самарской области" "Фонд капитального ремонта" должен был отремонтировать здание еще в 2017 г., но работы так и не провели. В доме должны были привести в порядок системы теплоснабжения и подвальные помещения.

Лишь после того, как прокурор отправил в суд иск, "ФКР" предложил провести работы.

6 июня 2019 г. Ленинский районный суд Самары удовлетворил требования прокуратуры и обязал "ФКР" отремонтировать дом.

Теги: прокуратура Фонд капитального ремонта нарушения иск капитальный ремонт Тольятти
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