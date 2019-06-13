Тольяттинская прокуратура добивается от "ФКР" отремонтировать дом на ул. Ленина

Прокуратура Центрального района Тольятти добилась в суде проведения капремонта на ул. Ленина, 106. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Ранее во время проверки прокуратура обнаружила, что НО "Региональный оператор Самарской области" "Фонд капитального ремонта" должен был отремонтировать здание еще в 2017 г., но работы так и не провели. В доме должны были привести в порядок системы теплоснабжения и подвальные помещения.

Лишь после того, как прокурор отправил в суд иск, "ФКР" предложил провести работы.

6 июня 2019 г. Ленинский районный суд Самары удовлетворил требования прокуратуры и обязал "ФКР" отремонтировать дом.