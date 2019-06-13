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Общество

Прокуратура добивается расторжения фиктивного брака тольяттинца и иностранки

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Тольятти в суде добивается признания недействительным брака местного жителя с иностранкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что 30 января 2019 г. 32-летний мужчина женился на 30-летней гражданке Таджикистана. Но супруги никогда не жили вместе, также у них не было совместного имущества и детей.

Будущих молодоженов познакомил гражданин Таджикистана, который вместе с женихом работал в пригороде. Он предложил за 10 тыс. руб. оформить с девушкой фиктивный брак, чтобы упростить получение гражданства РФ. При подаче заявления в ЗАГС невеста передала 10 тыс. руб., а в день регистрации — еще 10 тысяч. Молодые люди встречались только два раза. Местонахождение супруги из Таджикистана тольяттинцу не известно.

Теги: прокуратура иск брак мигранты Тольятти
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