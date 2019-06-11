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Общество

Прокуратура нашла десятки нарушений у тольяттинских кредитных потребительских кооперативов

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Центрального района Тольятти при проверках обнаружила множество нарушений в деятельности местных кредитных потребительских кооперативов. Некоторые организации даже остались без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Так, "Доходный дом", "Фонд Развития и Сбережений" и "Победа Инвест" нарушали требования к ведению реестра пайщиков, выдаче членских книжек и процедуре приема граждан в члены кооператива. Они не в полном объеме размещали в местах приема заявлений и интернете информацию об условиях предоставления, использования и возврата займа.

Кроме того, обнаружилось, что "Фонд Развития и Сбережений" обещал необоснованно высокую процентную ставку по договорам передачи личных сбережений, вместо 13,95% годовых — 16%.

Всего прокуратура нашла 39 нарушений и возбудила шесть административных дел по ч. 4 ст. 15.38 КоАП РФ. Они направлены в Волго-Вятское ГУ Центрального банка России по Самарской области.

Кроме того, с 26 апреля 2019 г. ЦБ РФ отозвал лицензию Ассоциации Саморегулируемых организаций — Союза "Народные кассы — Союзсберзайм", членами которой являлись КПК "Победа — Инвест", а также КПК "Фонд Развития и Сбережений".

До вступления в новую саморегулируемую организацию кооперативы не вправе принимать сбережения пайщиков, как и принимать новых членов кооператива (пайщиков).

Теги: прокуратура потребительская кооперация нарушения Тольятти
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