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Общество

За долг по кредиту тольяттинец рассчитался своим автомобилем

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль у жителя Тольятти, задолжавшего банку по кредиту более 290 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Фото: УФССП СО

В отделе судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти находилось исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании задолженности по кредитным платежам. Добровольно решение суда должник не исполнял, долг по кредитному платежу не погашал и уклонялся от явки к судебному приставу.

В результате совершения исполнительных действий, судебным приставом было установлено местонахождение автомобиля Lada Granta, принадлежащего должнику. Судебный пристав-исполнитель составил акт о наложении ареста на машину, а должнику был установлен запрет на право пользования ей. Автомобиль погрузили на эвакуатор и передали на ответственное хранение представителю банка. В дальнейшем он будет реализован с целью погашения долга.

Теги: УФССП приставы автомобили арест долги кредиты Тольятти
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