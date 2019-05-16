За долг по кредиту тольяттинец рассчитался своим автомобилем

Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль у жителя Тольятти, задолжавшего банку по кредиту более 290 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В отделе судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти находилось исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании задолженности по кредитным платежам. Добровольно решение суда должник не исполнял, долг по кредитному платежу не погашал и уклонялся от явки к судебному приставу.

В результате совершения исполнительных действий, судебным приставом было установлено местонахождение автомобиля Lada Granta, принадлежащего должнику. Судебный пристав-исполнитель составил акт о наложении ареста на машину, а должнику был установлен запрет на право пользования ей. Автомобиль погрузили на эвакуатор и передали на ответственное хранение представителю банка. В дальнейшем он будет реализован с целью погашения долга.