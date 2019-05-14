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Общество

Власти Тольятти хотят поймать и наказать поджигателей леса

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время майских праздников в тольяттинском городском лесу были снова зафиксированы возгорания. По мнению руководителей города, это дело рук поджигателей.

О происшествиях сообщил первый заместитель главы Автограда Игорь Ладыка. По его информации, первое возгорание произошло 9 мая в 10 лесном квартале, второе было обнаружено 12 мая в девятом лесном квартале.

"В администрации готовят материалы, касающиеся этих происшествий, рассчитывают размер ущерба. — подчеркнул Ладыка. — Эти документы будут направлены в МУВД по Тольятти для проведения оперативных мероприятий. К сожалению, квадрокоптеру, который ведет аэронаблюдение, не удалось зафиксировать обстоятельства, способствующие возникновению возгораний. Но, в частности, 12 мая в лесном квартале зафиксировано сразу три участка возгорания. Есть подозрение, что причиной в данном случае послужили целенаправленные поджоги. Мы предполагаем, что работа по дестабилизации обстановки в лесном массиве носит системный характер. Но окончательные выводы пока делать преждевременно, так как этим должны заняться правоохранительные органы".

Напомним, 26 апреля, когда в Тольятти проходили акции по посадке саженцев, в тольяттинском лесном массиве почти одновременно произошло сразу семь возгораний. Это случилось ранним утром, за считанные часы до начала посадок. По мнению чиновников администрации и представителей лесничества, все эти происшествия имеют признаки поджогов.

В администрации отметили также, что несмотря на введение особого противопожарного режима, запрещающего разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также посещение лесов, тольяттинцы нарушали эти запреты. В частности, жителей ловили на жарке шашлыков. 

Глава Тольятти Сергей Анташев рекомендовал коллегам выстроить прочные взаимоотношения с единой дежурной диспетчерской службой, с правоохранителями, с волонтерами, чтобы вместе следить за обстановкой в лесу. "Нужно как можно скорее поймать поджигателей. Считаю, что важно их предупредить, что все пожары, которые происходили в последние три года, будут на их совести" — заявил градоначальник.

Мониторинг обстановки в городском лесу продолжается. Этим заняты патрули, стационарные пункты видеофиксации, а также квадрокоптеры.

Администрация Тольятти обратилась и к неравнодушным жителям с просьбой о помощи в патрулировании городских лесов. Желающие могут обратиться в штаб по патрулированию своего района по телефону: 54-42-06 (Автозаводский район),  54-43-76 (Центральный район),  54-37-49 (Комсомольский район).

Теги: пожары леса поджог Тольятти
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