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Общество

Тольяттинец едва не лишился дорогой иномарки из-за долгов по налогам

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы-исполнители арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий задолжавшему 250 тыс. налогов тольяттинцу, сообщает УФССП по Самарской области.

Мужчина не оплачивал имущественный и земельный налоги, сумма которых, в совокупности со штрафами и пени составила четверть миллиона рублей. В отношении гражданина в отделе судебных приставов Автозаводского района № 1 Тольятти было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга. Копия постановления была направлена должнику заказной почтой.

В рамках исполнительного производства было установлено, что мужчина является владельцем дорогостоящего внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. На автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия, а должнику вручено требование о предоставлении указанного транспортного средства для составления акта описи и ареста.

Узнав, что автомобиль может быть продан, если он не погасит долг по налогам, тольяттинец незамедлительно оплатил всю сумму задолженности, а подтверждающие документы предоставил в отдел судебных приставов.

Теги: УФССП налоги долги автомобили арест Тольятти
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