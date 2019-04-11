Строящуюся в Тольятти детскую поликлинику обещают сдать уже в этом году

Представители министерства строительства Самарской области провели инспекцию стройплощадки детской поликлиники в Тольятти, рассчитанной на 500 посещений.

Строящаяся поликлиника находится в Автозаводском районе по адресу ул. 40 лет Победы, 47 Б на окраине территории городской клинической больницы № 5 в районе дорожного кольца. Старт строительства был дан в 2016 году.

Как сообщила замглавврача по педиатрии амбулаторно-поликлинического комплекса № 3 Татьяна Артамонова, это первая поликлиника, которая строится в Тольятти за последние 38 лет. Амбулатории, открывавшиеся в городе за это время, расположены в приспособленных зданиях и помещениях после их реконструкции.

Более того, будущий объект станет первым медучреждением, построенным по современным стандартам оказания медико-санитарной помощи детям. Здесь изначально закладываются принципы бережливого производства и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Площадь четырехэтажного здания три тысячи квадратных метров. В подвале будут находиться подсобные помещения и раздевалки.

В будущую поликлинику закладывают потенциал приема 500 детей в смену и оказания амбулаторно-поликлинической помощи почти 24 тыс. детского населения. К этому медучреждению будут прикреплены шесть жилых кварталов — 12,13, 14, 17, 14А, и 17А. Причем, в двух последних из них ведется активное строительство жилья, а это значит, поток пациентов вырастет.

"Родители на основании полиса об обязательном медицинском страховании имеют право выбрать себе поликлинику. То есть перечисленные жилые кварталы — это условно обозначенная территория, которая закреплена за поликлиникой", — сообщила Татьяна Артамонова.

По информации минстроя Самарской области, сегодня процент готовности объекта составляет 62,4%. На 100% завершены монолитный каркас и кладка наружных стен, выполнена стяжка пола песчано-цементной смесью.

Работы по кровле, фасаду и установке оконных блоков почти закончены, осталось доделать "штрихи". На 90% выполнены работы по оштукатуриванию внутренних поверхностей стен, прокладке внутриплощадочных инженерных сетей и монтажу лифтового оборудования. По прокладке внутренних систем отопления, водоснабжения и вентиляции готовность составляет 70%, электрических сетей - 65%, а слаботочных сетей - 5%.

Руководитель проектов управления капитального строительства министерства Екатерина Загороднева подчеркнула, что поликлиника строится согласно СНИПам и правилам современного качества. Стоимость работ составляет порядка 400 млн руб. и ее увеличивать не планируется.

По документам ее должны сдать к концу января 2020 года. Но по оценкам специалистов минстроя, есть уверенность, что это произойдет раньше.

"Темпы у подрядчиков хорошие и мы надеемся, что сдадим поликлинику в эксплуатацию раньше, чем планировали. По нашим планам это произойдет в четвертом квартале текущего года", — сообщила Загороднева.