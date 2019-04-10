В Тольятти ищут родственников потерявшейся пенсионерки

Во вторник, 9 апреля, в 07:40 в Тольятти около дома №51 "А" по ул. 40 лет Победы обнаружена неустановленная женщина, которая страдает расстройством памяти и не может сообщить о себе данные и адрес места жительства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ориентировка с описанием внешности пенсионерки направлена в городские отдела полиции, Росгвардии и организации правоохранительной направленности. Приметы: женщина на вид 70 лет, похожа на русскую, рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые средней длины, глаза голубые. Одета: зимняя куртка темная на молнии с большими железными пуговицами, рукава подвернуты, юбка светлая с рисунком в виде цветов, кофта вязаная бордового цвета, платок разноцветный с рисунками цветов, ободок для волос розового цвета.