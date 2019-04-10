В Тольятти ищут родственников потерявшейся пенсионерки

Во вторник, 9 апреля, в 07:40 в Тольятти около дома №51 "А" по ул. 40 лет Победы обнаружена неустановленная женщина, которая страдает расстройством памяти и не может сообщить о себе данные и адрес места жительства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Ориентировка с описанием внешности пенсионерки направлена в городские отдела полиции, Росгвардии и организации правоохранительной направленности.
Приметы: женщина на вид 70 лет, похожа на русскую, рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые средней длины, глаза голубые.
Одета: зимняя куртка темная на молнии с большими железными пуговицами, рукава подвернуты, юбка светлая с рисунком в виде цветов, кофта вязаная бордового цвета, платок разноцветный с рисунками цветов, ободок для волос розового цвета.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личностях женщины с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть ОП № 22 У МВД России по городу Тольятти 8(8482) 30-37-02; ОУР 8(8482) 93-46-49, 8(960)844-50-00 или 020(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смарт или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.