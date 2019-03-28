Тольяттинец оплатил 66 тыс. руб. штрафов, побоявшись остаться без водительских прав

Житель Тольятти, побоявшись остаться без водительских прав, оплатил долги по штрафам Госавтоинспекции на сумму свыше 66 тыс. руб., сообщает УФССП по Самарской области.

Судебными приставами в отношении мужчины было возбуждено 48 исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Общий долг мужчины составил 66,5 тыс. рублей. Исполнительные производства были объединены работниками Службы в сводное. Должнику вручили требования о погашении задолженности в пятидневный срок. Также он был предупрежден, что в случае неисполнения решения суда, то его ограничат в праве пользования водительскими правами, а также в праве выезда за пределы Российской Федерации. Помимо этого, судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля нарушителя.

Не желая усугублять ситуацию, мужчина погасил задолженность в пятидневный срок и предоставил квитанции в отдел судебных приставов. Работниками Службы были сняты все ограничения в отношении транспортного средства мужчины. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.