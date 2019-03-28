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Общество

Тольяттинец оплатил 66 тыс. руб. штрафов, побоявшись остаться без водительских прав

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Тольятти, побоявшись остаться без водительских прав, оплатил долги по штрафам Госавтоинспекции на сумму свыше 66 тыс. руб., сообщает УФССП по Самарской области.

Судебными приставами в отношении мужчины было возбуждено 48 исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Общий долг мужчины составил 66,5 тыс. рублей. Исполнительные производства были объединены работниками Службы в сводное. Должнику вручили требования о погашении задолженности в пятидневный срок. Также он был предупрежден, что в случае неисполнения решения суда, то его ограничат в праве пользования водительскими правами, а также в праве выезда за пределы Российской Федерации. Помимо этого, судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля нарушителя.

Не желая усугублять ситуацию, мужчина погасил задолженность в пятидневный срок и предоставил квитанции в отдел судебных приставов. Работниками Службы были сняты все ограничения в отношении транспортного средства мужчины. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: УФССП ГИБДД штрафы ПДД нарушения суд ограничение Тольятти
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