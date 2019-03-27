В Тольятти хотят привлечь к озеленению улиц предприятия города

В среду, 26 марта, глава Тольятти Сергей Анташев в ходе заседания экологического совета рассказал о планах озеленения города. Он напомнил, что эта задача включена в программу благоустройства рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022".

По словам градоначальника, новые зеленые насаждения появятся на общественных территориях, за которые проголосовали горожане. Анташев сообщил также, что отработан вопрос по привлечению промпредприятий к озеленению буферной зоны между промзоной Центрального района и жилой застройкой.

"Необходимо дожать вопрос по созданию единой санитарно-защитной зоны. А именно нанести на карте схему ее расположения и предложить предприятиям и организациям выбрать для себя фронт работ. Осталось много территорий, которые еще не пристроены. Давайте их будем пристраивать всем миром", — обратился Анташев к коллегам.

Он добавил, что нужно провести переговоры с промышленниками, чтобы они озеленили часть общественных территорий.

Среди них глава города назвал ул. Новозаводскую с частью ул. 50 Лет Октября, ул. 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского, ул. Революционная от Дзержинского до Ленинского проспекта, Приморский бульвар, Степана Разина, Кулибина, Нижнегородская, Мурысева, Чайкиной, Железнодорожная, Гидротехническая, Комсомольская, Ленина и Баныкина.

Также участники экологического совета предложили создать реестр предприятий и компаний, которые занимаются зеленой экономикой.



