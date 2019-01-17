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Общество

На Крещение в Тольятти разрешат парковаться на тротуаре у Итальянского пляжа

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти во время массового купания на Крещение возле Итальянского пляжа разрешат парковаться на тротуаре, сообщает администрация города.

Для этого установят временные дорожные знаки. Ставить машины будет можно вдоль Лесопаркового шоссе со стороны санаториев (четная сторона) под углом 45 градусов относительно проезжей части. Парковаться по временным знакам можно будет с 14:00 18 января до 10:00 21 января.

Администрация города просит автомобилистов соблюдать дорожно-транспортную дисциплину и быть взаимовежливыми.

Теги: мэрия Тольятти парковки крещение Тольятти
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