В театре "Дилижанс" прошел закрытый показ премьеры "Три сестры"

В Театре юных зрителей "Дилижанс" в Тольятти прошел закрытый показ готовящегося спектакля "Три сестры" по пьесе Чехова. Зрители смогут увидеть его 20-21 января.
Премьеру художественного руководителя театра Виктора Мартынова уже видела петербургский критик Татьяна Джурова, после показа в театре прошло обсуждение. После доработки материально-технического оснащения 20 и 21 января спектакль покажут зрителям.
"Мне интересна история героев этой пьесы с точки зрения современного жителя города, - объяснял Виктор Мартынов в интервью Волга Ньюс. - Жителя Тольятти, самого крупного города в стране, не являющегося областным центром, Тольятти - кузницы творческих людей. Город "горит", а тепло уходит куда-то в сторону. Самые активные люди отсюда быстро уезжают. Мне кажется, у многих жителей города - талантливых людей, которые хотели бы уехать в столицу, но по разным причинам не могут, - есть нереализованные амбиции. И это сказывается на ощущении городской жизни. Как таким людям здесь жить? Мне кажется, это как раз ситуация "Трех сестер".
В премьерном спектакле заняты все поколения актеров, большая часть труппы. Главные роли исполняют Екатерина Зубарева (Ольга), Ирина Храмкова (Маша) и Алена Левичева (Ирина). При условном следовании времени действия пьесы с технической точки зрения спектакль будет современным. Звуковым сопровождением станут авторские мелодии тольяттинского рок-музыканта Юрия Ковшова, исполненные вживую. Художник-постановщик - Ольга Зарубина, художник по костюмам - Ирина Шугаева, художник по свету - Надежда Манашкина. Постановка реализуется при поддержке врио губернатора Самарской области.
Кроме того, в выходные в "Дилижансе" прошла премьера музыкального спектакля "Малыш и Карлсон" в постановке Ирины Храмковой. Композитором и автором песен к премьере стал худрук театра Виктор Мартынов.
В одинокой и скучной жизни Малыша однажды появился странный человек по фамилии Карлсон, сообщает синопсис спектакля. Да не просто появился, а влетел в окно, жужжа пропеллером. С того момента на ребенка просто обрушились головокружительные приключения и веселые хулиганства его старшего товарища. Только почему-то никто, кроме Малыша, не видит никакого Карлсона. Так может, его не существует, и это всего лишь игра воображения? Кроме хорошего настроения, театр обещает детям и родителям неожиданно и современно сыгранную историю и тему для содержательного семейного разговора.
В спектакле заняты: Карлсон - Олег Андюшкин, Малыш - Алена Левичева/Марина Агапова,
Фрекен Бок - Илиана Хитяева/Анна Митрофанова и др. Премьеру "Малыш и Карлсон" играют все новогодние праздники.
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Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
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