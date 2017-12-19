В театре "Дилижанс" прошел закрытый показ премьеры "Три сестры"

В Театре юных зрителей "Дилижанс" в Тольятти прошел закрытый показ готовящегося спектакля "Три сестры" по пьесе Чехова. Зрители смогут увидеть его 20-21 января.

Премьеру художественного руководителя театра Виктора Мартынова уже видела петербургский критик Татьяна Джурова, после показа в театре прошло обсуждение. После доработки материально-технического оснащения 20 и 21 января спектакль покажут зрителям.

"Мне интересна история героев этой пьесы с точки зрения современного жителя города, - объяснял Виктор Мартынов в интервью Волга Ньюс. - Жителя Тольятти, самого крупного города в стране, не являющегося областным центром, Тольятти - кузницы творческих людей. Город "горит", а тепло уходит куда-то в сторону. Самые активные люди отсюда быстро уезжают. Мне кажется, у многих жителей города - талантливых людей, которые хотели бы уехать в столицу, но по разным причинам не могут, - есть нереализованные амбиции. И это сказывается на ощущении городской жизни. Как таким людям здесь жить? Мне кажется, это как раз ситуация "Трех сестер".

В премьерном спектакле заняты все поколения актеров, большая часть труппы. Главные роли исполняют Екатерина Зубарева (Ольга), Ирина Храмкова (Маша) и Алена Левичева (Ирина). При условном следовании времени действия пьесы с технической точки зрения спектакль будет современным. Звуковым сопровождением станут авторские мелодии тольяттинского рок-музыканта Юрия Ковшова, исполненные вживую. Художник-постановщик - Ольга Зарубина, художник по костюмам - Ирина Шугаева, художник по свету - Надежда Манашкина. Постановка реализуется при поддержке врио губернатора Самарской области.

Кроме того, в выходные в "Дилижансе" прошла премьера музыкального спектакля "Малыш и Карлсон" в постановке Ирины Храмковой. Композитором и автором песен к премьере стал худрук театра Виктор Мартынов.

В одинокой и скучной жизни Малыша однажды появился странный человек по фамилии Карлсон, сообщает синопсис спектакля. Да не просто появился, а влетел в окно, жужжа пропеллером. С того момента на ребенка просто обрушились головокружительные приключения и веселые хулиганства его старшего товарища. Только почему-то никто, кроме Малыша, не видит никакого Карлсона. Так может, его не существует, и это всего лишь игра воображения? Кроме хорошего настроения, театр обещает детям и родителям неожиданно и современно сыгранную историю и тему для содержательного семейного разговора.

В спектакле заняты: Карлсон - Олег Андюшкин, Малыш - Алена Левичева/Марина Агапова,

Фрекен Бок - Илиана Хитяева/Анна Митрофанова и др. Премьеру "Малыш и Карлсон" играют все новогодние праздники.