16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Софья Бабич перепела джазовую вокалистку в очередном баттле шоу "Успех" "Цирк дю Солей" привезет в Тольятти шоу OVO Тольяттинская библиотека приглашает в лабораторию для дошкольников "Маленький исследователь" Тольяттинцев приглашают в галерею "Счастье" посмотреть "Приданое" Тольяттинский театр "Колесо" покидает главный режиссер Владимир Хрущев

Культура

В театре "Дилижанс" прошел закрытый показ премьеры "Три сестры"

ТОЛЬЯТТИ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 126
Версия для печати

В Театре юных зрителей "Дилижанс" в Тольятти прошел закрытый показ готовящегося спектакля "Три сестры" по пьесе Чехова. Зрители смогут увидеть его 20-21 января.

Фото: https://vk.com/theater_diligence

Премьеру художественного руководителя театра Виктора Мартынова уже видела петербургский критик Татьяна Джурова, после показа в театре прошло обсуждение. После доработки материально-технического оснащения 20 и 21 января спектакль покажут зрителям.

"Мне интересна история героев этой пьесы с точки зрения современного жителя города, - объяснял Виктор Мартынов в интервью Волга Ньюс. - Жителя Тольятти, самого крупного города в стране, не являющегося областным центром, Тольятти - кузницы творческих людей. Город "горит", а тепло уходит куда-то в сторону. Самые активные люди отсюда быстро уезжают. Мне кажется, у многих жителей города - талантливых людей, которые хотели бы уехать в столицу, но по разным причинам не могут, - есть нереализованные амбиции. И это сказывается на ощущении городской жизни. Как таким людям здесь жить? Мне кажется, это как раз ситуация "Трех сестер".

В премьерном спектакле заняты все поколения актеров, большая часть труппы. Главные роли исполняют Екатерина Зубарева (Ольга), Ирина Храмкова (Маша) и Алена Левичева (Ирина). При условном следовании времени действия пьесы с технической точки зрения спектакль будет современным. Звуковым сопровождением станут авторские мелодии тольяттинского рок-музыканта Юрия Ковшова, исполненные вживую. Художник-постановщик - Ольга Зарубина, художник по костюмам - Ирина Шугаева, художник по свету - Надежда Манашкина. Постановка реализуется при поддержке врио губернатора Самарской области.

Кроме того, в выходные в "Дилижансе" прошла премьера музыкального спектакля "Малыш и Карлсон" в постановке Ирины Храмковой. Композитором и автором песен к премьере стал худрук театра Виктор Мартынов.

В одинокой и скучной жизни Малыша однажды появился странный человек по фамилии Карлсон, сообщает синопсис спектакля. Да не просто появился, а влетел в окно, жужжа пропеллером. С того момента на ребенка просто обрушились головокружительные приключения и веселые хулиганства его старшего товарища. Только почему-то никто, кроме Малыша, не видит никакого Карлсона. Так может, его не существует, и это всего лишь игра воображения? Кроме хорошего настроения, театр обещает детям и родителям неожиданно и современно сыгранную историю и тему для содержательного семейного разговора.

В спектакле заняты: Карлсон - Олег Андюшкин, Малыш - Алена Левичева/Марина Агапова,
Фрекен Бок - Илиана Хитяева/Анна Митрофанова и др. Премьеру "Малыш и Карлсон" играют все новогодние праздники.

Теги: Мартынов Виктор театр Дилижанс театр спектакли Тольятти
Кого бы вы хотели видеть на площадке фестиваля GOOD fest?

Проголосуй за любимого артиста!

Город 312
Трубецкой
IOWA
Анакондаз
Пицца
Ундервуд
Нойз МС
Серебро
Градусы
Макс Корж
Пилот
Всего проголосовало 349
архив опросов

Последние комментарии

Валентина Казакова 03 августа 2015 14:11 Музейный комплекс "Наследие" в Тольятти планируется передать краеведческому музею

Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".

Таука Петровна 16 июня 2015 16:58 В Тольятти проходит конкурс на лучшее стихотворение о городе

А куда заявки отправлять?

Фото на сайте

В Тольятти подвели итоги 14-го фестиваля песен Жигулевской кругосветки

В Тольятти подвели итоги 14-го фестиваля песен Жигулевской кругосветки

Французские делегаты посетили открытие выставки "Тольятти. Рождение нового города"

Французские делегаты посетили открытие выставки "Тольятти. Рождение нового города"

Артисты тольяттинского театра "Барселона" заняли призовое место на всероссийском чемпионате живых статуй

Артисты тольяттинского театра "Барселона" заняли призовое место на всероссийском чемпионате живых статуй

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31