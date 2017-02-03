Вторым резидентом ТОР Тольятти стала компания "БИА"

В пятницу, 3 февраля, комиссия по рассмотрению заявок на присвоение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) Тольятти приняла положительное решение в отношении ООО "БИА", сообщила пресс-служба горадминистрации.
Соответствующая заявка от компании поступила в мэрию 17 января текущего года.
Резидент планирует реализовать в рамках ТОР проект "Проектирование, разработка и изготовление испытательных стендов для крупных компаний-поставщиков авиакосмической промышленности, автомобилестроительных предприятий, научно-исследовательских институтов и университетов на основе многофункционального контроллера нового поколения". Его цель - модернизация и расширение производства указанной продукции.
Данный проект уже реализуется с 2014 года. На первом этапе были проведены прединвестиционные исследования, разработаны проектная документация и бизнес-план, изготовлен опытный образец.
Общая стоимость проекта составляет 41,5 млн руб., объем капитальных вложений оценивается в 25,1 млн рублей. В рамках его реализации планируется создать 20 рабочих мест.
ООО "БИА" намерено организовать производство на территории "Жигулевской долины", на земельном участке площадью 801,9 кв. метров.
Отметим, что с данным проектом компания уже является резидентом технопарка.
Напомним, первым резидентом ТОР стала компания "АКОМ-Индастриал", которая планирует создать в Тольятти серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей.
Последние комментарии
Идиотизм у конкурентов плохо учатся, ориентированы на внутренний рынок...У шкоды и форда на одну и ту же модель разные по мощности двигатели для разных групп населения и даже стран...В СССР в разных странах продавали адаптированные 8 ки 9 ки назывались самары...
Кррруто! Нас не догонят!