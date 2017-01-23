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Экономика и бизнес

Одобрена заявка первого резидента ТОР "Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одобрена заявка первого резидента территории опережающего развития (ТОР) "Тольятти". Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Одобрена заявка первого резидента ТОР "Тольятти" Одобрена заявка первого резидента ТОР "Тольятти"
Фото: аккумуляторы-аком.рф

На 23 января запланировано подписание соглашения между мэрией Тольятти и ООО "АКОМ-Индастриал", которое станет первым резидентом ТОР. Заявка от компании поступила в горадминистрацию 28 декабря 2016 года и по результатам рассмотрения комиссии была признана соответствующей всем требованиям.

ООО "АКОМ-Индастриал" намерено создать в ТОР "Тольятти" серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. Проект нацелен на высокую степень локализации производства на территории России (до 90% материалов и комплектующих) при сохранении мирового уровня качества продукции. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 млрд руб., в том числе объем капитальных вложений - 959,5 млн рублей. В рамках нового производства резидент планирует создать 73 новых рабочих места. Заявленные параметры инвестиционного проекта соответствуют требованиям, установленным постановлением правительства РФ.

Положительное решение комиссии было принято 20 января. Представители ООО "АКОМ-Индастриал" проинформированы о необходимости явиться в мэрию для подписания соглашения 23 января.

"Проект ООО "АКОМ-Индастриал" направлен на импортозамещение. Автомобильные аккумуляторы мы производим в стране, а промышленные в основном импортируем из-за рубежа. Мы ожидаем, что на этой неделе Минэкономразвития РФ зарегистрирует эту компанию в качестве первого резидента, и она получит те льготы, которые предусмотрены законодательством. Рассмотрение заявки на всех уровнях заняло 12 рабочих дней, притом что было достаточно много дискуссий и опасений общественности по поводу сложности данной процедуры", - отметил мэр Тольятти Сергей Андреев.

ТОСЭР "Тольятти" создается в целях содействия развитию Тольятти путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. ТОСЭР создается, поскольку Тольятти включен в перечень монопрофильных муниципальных образований (моногородов).

Минимальный объем капитальных вложений резидентов - не менее 20 млн рублей. Требования к потенциальным резидентам в течение первого года после включения в реестр резидентов ТОСЭР "Тольятти" об инвестировании не менее 5 млн руб. с созданием не менее 20 тыс. новых постоянных рабочих мест.

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