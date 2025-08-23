В Тольятти за день под колеса авто угодили двое детей

В пятницу, 22 августа, в Тольятти под колесами автомобилей оказались двое детей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Одно из ДТП произошло в 10:30 в жилой зоне возле дома № 43 по ул. 40 лет Победы. Автомобиль Nissan Almera допустил наезд на четырехлетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.

А в 14:30 в жилой зоне в районе дома № 12 по бульвару Космонавтов 44-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил семилетнего велосипедиста, который двигался по проезжей части. Мальчику назначено амбулаторное лечение.