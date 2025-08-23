В Тольятти за день под колеса авто угодили двое детей

В пятницу, 22 августа, в Тольятти под колесами автомобилей оказались двое детей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Одно из ДТП произошло в 10:30 в жилой зоне возле дома № 43 по ул. 40 лет Победы. Автомобиль Nissan Almera допустил наезд на четырехлетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.
А в 14:30 в жилой зоне в районе дома № 12 по бульвару Космонавтов 44-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил семилетнего велосипедиста, который двигался по проезжей части. Мальчику назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.