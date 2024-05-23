В Тольятти летом откроют только два официальных пляжа

На три района Тольятти нынешним летом будут принимать отдыхающих лишь два официальных места для купания в Волге — Итальянский пляж и прибрежная зона возле ресторана Волжский замок. Такая информация была озвучена на этой неделе в гордуме заместителем руководителя департамента городского хозяйства администрации Тольятти Сергеем Соловьевым.

Местные власти уведомили о таком решении МЧС и Роспотребнадзор, которые будут следить за качеством воды на пляжах, а МБУ "Зеленстрой" взялось за наведение порядка на этих территориях.

Оба эти пляжа находятся в Зеленой зоне города между Автозаводским и Центральным районами города. И быстро и легко до них горожанам никак не добраться.

Из-за длительной реконструкции набережной Автозаводского района горожане не первый год не могут отдыхать и купаться ни на Восточном, ни на Западном пляже Нового города. Хотя, надо отметить, что состояние пляжей на этой территории было плохое, еще до начала строительных работ. Эти территории были официально закрыты для купания. Тем самым городские власти снимали с себя ответственность за любые ЧП. Однако, тольяттинцев этот факт не смущал, и в жаркие летние дни берега были полны отдыхающих.

Первый заместитель главы администрации Тольятти Андрей Дроботов на заседании думской комиссии по муниципальному имуществу не смог сказать, когда смогут открыть пляж хотя бы на уже обновленном участке набережной Нового города. В любом случае только после того, как эту территорию передадут городу.

Напомним, на данный момент первая очередь реконструированной набережной введена в эксплуатацию, а вторая — нет, но лишь потому, что не сделан ремонт пирса. Все остальные работы завершены. Обе эти территории до сих пор не переданы в управление тольяттинской администрации.

Очевидно, что с приходом лета при существующем дефиците официальных городских пляжей (где регулярно берут пробы воды, убирают песок, вывозят мусор, имеются питьевые фонтаны и дежурят спасатели и медики) изнывающие от летней жары тольяттинцы поспешат занять место под солнцем на "диких" пляжах: на новой Автозаводской набережной, на Муравьиных островах, в Федоровке, Приморском и на других пригородных берегах. Именно поэтому городские власти ради безопасности отдыхающих приняли решение организовать на двух первых из перечисленных пляжей спасательные посты.

Депутат гордумы Айдын Камбаров поинтересовался у представителей городской администрации, когда хоть один городской пляж появится в Комсомольском районе Тольятти, например, в Федоровке. И почему там до сих пор не поставили пост спасателей. Раз уж власти закрыли глаза на неофициальный статус пляжа в Автозаводском районе и решили разместить там спасителей в купальный сезон.

Андрей Дроботов пояснил, что для открытия официального пляжа необходимо благоустроить территорию и выполнить требования по безопасности. В Федоровке пока этого не сделано. Вопрос об организации официального пляжа в Комсомольском районе Тольятти внесли в протокол заседания для поиска решения.