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Происшествия

В Тольятти более 20 человек тушили пожар на балконе многоэтажки

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 мая, около 13:26 начался пожар в доме №92 на ул. Максима Горького в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи на балконе третьего этажа на площади 3 кв. метра. На борьбу с огнем были направлены 23 человека и шесть единиц техники.

Пожар ликвидировали в 13:50. Пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают.

Теги: пожары Тольятти

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