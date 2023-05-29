В Тольятти более 20 человек тушили пожар на балконе многоэтажки

В понедельник, 29 мая, около 13:26 начался пожар в доме №92 на ул. Максима Горького в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Горели вещи на балконе третьего этажа на площади 3 кв. метра. На борьбу с огнем были направлены 23 человека и шесть единиц техники.
Пожар ликвидировали в 13:50. Пострадавших нет.
Причину пожара устанавливают.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.