На полуострове Копылово в Тольятти сгорел дом

В среду, 12 апреля, в 21:04, загорелся садовый дом на 6-й линии на п-ве Копылово в Комсомольском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 35 кв. м. 11 человек, в том числе добровольная пожарная команда "Копылово" ликвидировали пожар в 22:13.
Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.