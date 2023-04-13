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Происшествия

На полуострове Копылово в Тольятти сгорел дом

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 апреля, в 21:04, загорелся садовый дом на 6-й линии на п-ве Копылово в Комсомольском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 35 кв. м. 11 человек, в том числе добровольная пожарная команда "Копылово" ликвидировали пожар в 22:13.

Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

Теги: пожары Тольятти Самарская область

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