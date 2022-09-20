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Спорт

Тольттинский шахматист вышел в лидеры Суперфинала чемпионата России

ЧЕБОКСАРЫ. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представитель тольяттинской спортшколы, гроссмейстер Санан Сюгиров вошел в группу лидеров Суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти. Соревнования проходят в Чебоксарах.

По итогам 7-го тура, набрав 4 очка, Санан находится в группе лидеров наряду с Максимом Чигаевым, Даниилом Дубовым и Владиславом Артемьевым.

Следующую партию тольяттинский шахматист проведет с Максимом Матлаковым из Санкт-Петербурга.

Теги: чемпионат России шахматы Тольятти Чувашия

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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