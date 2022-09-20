Тольттинский шахматист вышел в лидеры Суперфинала чемпионата России

Представитель тольяттинской спортшколы, гроссмейстер Санан Сюгиров вошел в группу лидеров Суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти. Соревнования проходят в Чебоксарах.
По итогам 7-го тура, набрав 4 очка, Санан находится в группе лидеров наряду с Максимом Чигаевым, Даниилом Дубовым и Владиславом Артемьевым.
Следующую партию тольяттинский шахматист проведет с Максимом Матлаковым из Санкт-Петербурга.
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))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.