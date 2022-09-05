Виталий Панов покидает пост главного тренера ФК "Акрон"

Главный тренер ФК "Акрон" Виталий Панов, возглавлявший команду с марта этого года, покидает свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
Под руководством Виталия Николаевича в 21-м матче подэлитного дивизиона "красно-черные" одержали семь побед, в шести случаях фиксировалась ничья, в восьми поединках уступили.
"Несмотря на неудачи в первых матчах, не стали принимать поспешных решений в надежде на исправление ситуации - улучшение как качества игры команды, так и ее результатов. Текущее положение не устраивает никого, поэтому решение о необходимости изменений напрашивалось. Благодарим Виталия Панова за проделанную работу и желаем дальнейших успехов в карьере", - прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор "Акрона" Павел Морозов.
Имя нового главного тренера и информация о других изменениях в тренерском штабе будут опубликованы на официальных ресурсах клуба в ближайшее время.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.