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Спорт

Виталий Панов покидает пост главного тренера ФК "Акрон"

ТОЛЬЯТТИ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный тренер ФК "Акрон" Виталий Панов, возглавлявший команду с марта этого года, покидает свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК "Акрон"

Под руководством Виталия Николаевича в 21-м матче подэлитного дивизиона "красно-черные" одержали семь побед, в шести случаях фиксировалась ничья, в восьми поединках уступили.

"Несмотря на неудачи в первых матчах, не стали принимать поспешных решений в надежде на исправление ситуации - улучшение как качества игры команды, так и ее результатов. Текущее положение не устраивает никого, поэтому решение о необходимости изменений напрашивалось. Благодарим Виталия Панова за проделанную работу и желаем дальнейших успехов в карьере", - прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор "Акрона" Павел Морозов.

Имя нового главного тренера и информация о других изменениях в тренерском штабе будут опубликованы на официальных ресурсах клуба в ближайшее время.

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

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Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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