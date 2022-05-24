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Власть и политика

Глава Тольятти опроверг слухи о возможном заражении воды холерой

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 мая, глава Тольятти Николай Ренц в ходе еженедельного аппаратного совещания прокомментировал курсирующие в соцсетях слухи о возможном заражении источников водоснабжения бактериями холеры.

"Как врач-инфекционист спешу успокоить: заразить опасным возбудителем болезни проточный водоем, такой как Волга, невозможно и нереально. В определенной степени этому могут способствовать особые климатические и хозяйственно-бытовые условия, но если вспомнить далекие советские времена, то вспышки холеры тогда всегда были связаны с аномально жаркой погодой и отсутствием тех современных стандартов, принципов и правил подготовки воды для питьевых и бытовых нужд, которыми мы пользуемся сегодня", — заявил Николай Ренц.

Он отметил, что Центральный и Комсомольский районы Тольятти питаются водой из закрытых подземных водоемов. Все бактериальные показатели там в норме. Вода проходит много слоев фильтрации, поэтому ее качество не вызывает сомнений. В Автозаводский район вода подается с Волги, и по своим свойствам, бактериальным показателям и качеству она сегодня чище, чем когда бы то ни было. Этому также способствуют современные технологии очистки, подготовки и обработки воды, применяемые "Автоградводоканалом", которые даже при наличии холерных вибрионов в Волге полностью исключили бы их попадание в систему водоснабжения.

"И хотя мы понимаем, что при существующих условиях заражение воды невозможно, тем не менее, на протяжении трех недель специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг и отбор проб воды в сточных водах на территории Волги в зонах рекреации. Результаты проверок не вызывают никаких опасений", — подчеркнул глава города.

Последние комментарии

Алевтина Весёлова 13 июля 2016 12:53 Депутаты Тольятти приняли важный документ, регламентирующий муниципально-частное партнерство

А я слышала, уже готовят – на Котляра и иже с ним. Бычкова в панике, она похоже на этот раз крайней назначена. Сначала обыск, потом суд, и баста карапузики! А там и до остальных доберутся.

Вера Каярина 12 июля 2016 13:34 Депутаты Тольятти приняли важный документ, регламентирующий муниципально-частное партнерство

Насмешили)))))) в тлт в самом деле муниципально-частное партнерство вышло на новый уровень – гг Андреев и Котляр действуют на удивление плодотворно и в полном согласии. И впрямь, пора, пора уже документально обозначить их выдающееся сотрудничество! Только вот благо города здесь ни при чем. И документы лучше, чтобы в более компетентных органах подготовили.

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