Глава Тольятти опроверг слухи о возможном заражении воды холерой

В понедельник, 23 мая, глава Тольятти Николай Ренц в ходе еженедельного аппаратного совещания прокомментировал курсирующие в соцсетях слухи о возможном заражении источников водоснабжения бактериями холеры.

"Как врач-инфекционист спешу успокоить: заразить опасным возбудителем болезни проточный водоем, такой как Волга, невозможно и нереально. В определенной степени этому могут способствовать особые климатические и хозяйственно-бытовые условия, но если вспомнить далекие советские времена, то вспышки холеры тогда всегда были связаны с аномально жаркой погодой и отсутствием тех современных стандартов, принципов и правил подготовки воды для питьевых и бытовых нужд, которыми мы пользуемся сегодня", — заявил Николай Ренц.

Он отметил, что Центральный и Комсомольский районы Тольятти питаются водой из закрытых подземных водоемов. Все бактериальные показатели там в норме. Вода проходит много слоев фильтрации, поэтому ее качество не вызывает сомнений. В Автозаводский район вода подается с Волги, и по своим свойствам, бактериальным показателям и качеству она сегодня чище, чем когда бы то ни было. Этому также способствуют современные технологии очистки, подготовки и обработки воды, применяемые "Автоградводоканалом", которые даже при наличии холерных вибрионов в Волге полностью исключили бы их попадание в систему водоснабжения.

"И хотя мы понимаем, что при существующих условиях заражение воды невозможно, тем не менее, на протяжении трех недель специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг и отбор проб воды в сточных водах на территории Волги в зонах рекреации. Результаты проверок не вызывают никаких опасений", — подчеркнул глава города.