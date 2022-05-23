Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии Тольятти возглавила Наталья Трудова

В понедельник, 23 мая, в ходе аппартаного совещания глава Тольятти Николай Ренц представил нового руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики городской администрации. Им стала Наталья Трудова, ранее занимавшая пост заместителя руководителя управления.

"За годы службы в городской администрации Наталья Владимировна зарекомендовала себя, как ответственный работник, высококлассный специалист, заслуживший уважение среди коллег. Полагаю, что профессиональные и личные качества, а также большой опыт работы позволят ей успешно справиться с поставленными задачами в области формирования и реализации кадровой политики администрации, — отметил Николай Ренц.

Наталья Трудова имеет высшее образование по специальности юриспруденция. Общий трудовой стаж составляет 23 года. С 2014 г., находясь на должностях муниципальной службы администрации в департаменте по управлению муниципальным имуществом, управлении административной практики и муниципального контроля, управлении правового взаимодействия правового департамента, осуществляла полномочия по представлению и защите прав и законных интересов администрации в судебных органах.

Впоследствии продолжила трудовую деятельность руководителем юридического отдела муниципального автономного учреждения г. о. Тольятти "Агентство экономического развития". В 2020 г. была назначена на должность заместителя начальника отдела развития потребительского рынка администрации Тольятти. С августа 2021 г. переведена на должность заместителя руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики.