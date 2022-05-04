16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Степан Стешенко вернулся в "Ладу" Два хоккеиста покинули "Ладью" Алексей Аверьянов продлил контракт с "Ладой" Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде "Ладья" заключила профессиональные контракты с двумя хоккеистами

Спорт

Степан Стешенко вернулся в "Ладу"

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающий Степан Стешенко вернулся в Тольятти из "Локомотива", сообщает пресс-служба автозаводцев. Взамен клуб из Ярославля получил денежную компенсацию.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Стешенко в сезоне 2021/22 выступал за "Локо" в МХЛ, в 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 44 (25+19) очка. В 8 матчах плей-офф Степан отметился 2 (1+1) набранными баллами.

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

Фото на сайте

Тольяттинская "Лада" дома проиграла нижегородскому "Торпедо" - 1:2

Тольяттинская "Лада" дома проиграла нижегородскому "Торпедо" - 1:2

ХК "Лада" уступил "Югре" - 1:2

ХК "Лада" уступил "Югре" - 1:2

"Лада" проиграла "Ак Барсу" - 1:4

"Лада" проиграла "Ак Барсу" - 1:4

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5