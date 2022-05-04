Степан Стешенко вернулся в "Ладу"

Нападающий Степан Стешенко вернулся в Тольятти из "Локомотива", сообщает пресс-служба автозаводцев. Взамен клуб из Ярославля получил денежную компенсацию.
Стешенко в сезоне 2021/22 выступал за "Локо" в МХЛ, в 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 44 (25+19) очка. В 8 матчах плей-офф Степан отметился 2 (1+1) набранными баллами.
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))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.