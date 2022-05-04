Степан Стешенко вернулся в "Ладу"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающий Степан Стешенко вернулся в Тольятти из "Локомотива", сообщает пресс-служба автозаводцев. Взамен клуб из Ярославля получил денежную компенсацию.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Стешенко в сезоне 2021/22 выступал за "Локо" в МХЛ, в 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 44 (25+19) очка. В 8 матчах плей-офф Степан отметился 2 (1+1) набранными баллами.