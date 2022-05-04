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Власть и политика

Замглавы Тольятти по имуществу и градостроительству назначен Андрей Дроботов

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству назначен Андрей Дроботов, сообщает мэрия города. Николай Ренц представил сотрудникам администрации своего нового заместителя 27 апреля.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Андрей Александрович родился в 1976 г. в Тольятти. В 2001 г. окончил Поволжский технологический институт сервиса, в 2011 г. прошел подготовку по программе МБА для руководителей в Московской бизнес-школе.

Его общий трудовой стаж составляет 28 лет. Андрей Дроботов имеет огромный опыт работы на руководящих должностях, в том числе с 2019 по 2021 г. являлся председателем правления АО "Тольяттихимбанк".

Последние комментарии

Алевтина Весёлова 13 июля 2016 12:53 Депутаты Тольятти приняли важный документ, регламентирующий муниципально-частное партнерство

А я слышала, уже готовят – на Котляра и иже с ним. Бычкова в панике, она похоже на этот раз крайней назначена. Сначала обыск, потом суд, и баста карапузики! А там и до остальных доберутся.

Вера Каярина 12 июля 2016 13:34 Депутаты Тольятти приняли важный документ, регламентирующий муниципально-частное партнерство

Насмешили)))))) в тлт в самом деле муниципально-частное партнерство вышло на новый уровень – гг Андреев и Котляр действуют на удивление плодотворно и в полном согласии. И впрямь, пора, пора уже документально обозначить их выдающееся сотрудничество! Только вот благо города здесь ни при чем. И документы лучше, чтобы в более компетентных органах подготовили.

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