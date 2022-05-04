Замглавы Тольятти по имуществу и градостроительству назначен Андрей Дроботов

На должность заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству назначен Андрей Дроботов, сообщает мэрия города. Николай Ренц представил сотрудникам администрации своего нового заместителя 27 апреля.

Андрей Александрович родился в 1976 г. в Тольятти. В 2001 г. окончил Поволжский технологический институт сервиса, в 2011 г. прошел подготовку по программе МБА для руководителей в Московской бизнес-школе.

Его общий трудовой стаж составляет 28 лет. Андрей Дроботов имеет огромный опыт работы на руководящих должностях, в том числе с 2019 по 2021 г. являлся председателем правления АО "Тольяттихимбанк".