Замглавы Тольятти по имуществу и градостроительству назначен Андрей Дроботов

На должность заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству назначен Андрей Дроботов, сообщает мэрия города. Николай Ренц представил сотрудникам администрации своего нового заместителя 27 апреля.
Андрей Александрович родился в 1976 г. в Тольятти. В 2001 г. окончил Поволжский технологический институт сервиса, в 2011 г. прошел подготовку по программе МБА для руководителей в Московской бизнес-школе.
Его общий трудовой стаж составляет 28 лет. Андрей Дроботов имеет огромный опыт работы на руководящих должностях, в том числе с 2019 по 2021 г. являлся председателем правления АО "Тольяттихимбанк".
Последние комментарии
А я слышала, уже готовят – на Котляра и иже с ним. Бычкова в панике, она похоже на этот раз крайней назначена. Сначала обыск, потом суд, и баста карапузики! А там и до остальных доберутся.
Насмешили)))))) в тлт в самом деле муниципально-частное партнерство вышло на новый уровень – гг Андреев и Котляр действуют на удивление плодотворно и в полном согласии. И впрямь, пора, пора уже документально обозначить их выдающееся сотрудничество! Только вот благо города здесь ни при чем. И документы лучше, чтобы в более компетентных органах подготовили.