Глава Тольятти Николай Ренц заработал за год 78,8 млн рублей

Глава Тольятти Николай Ренц заработал за истекший 2021 г. 78,8 млн рублей. Справка о доходах чиновника опубликована на сайте мэрии автограда.

Согласно документу, в эту сумму входят доход, полученный по основному месту работы — 2,2 млн руб., доход от вкладов и ценных бумаг — 71,4 млн руб., доход от продажи и сдачи в аренду недвижимого имущества — 1 млн руб., доход от продажи автотранспортного средства 3,1 млн руб., доход по предыдущему месту работы — 775,3 тыс. руб., пенсия и иные выплаты — 283,4 тыс. рублей.

В собственности градоначальника имеются автомобиль Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска, два земельных участка в индивидуальной собственности (645 и 68 кв.м), квартира 38,6 кв.м. в индивидуальной собственности и доля в квартире площадью 111,8 кв. м, гараж в индивидуальной собственности площадью 44,8 кв.м, два нежилых здания (34,7 и 49,4 кв.м), которыми Николай Ренц владеет лично, а также доли в трех нежилых помещениях (374, 448,8 и 72,1 кв.м).