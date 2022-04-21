16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Тольятти приобрела 101 квартиру для детей-сирот Глава Тольятти Николай Ренц заработал за год 78,8 млн рублей Дмитрий Микель: "Местному самоуправлению нужны профессионалы" Виктор Кудряшов: Приоритет сегодня - переселение из аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот Власти определили критерии для компаний, желающих участвовать в программе комплексной застройки территорий

Власть и политика

Глава Тольятти Николай Ренц заработал за год 78,8 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Тольятти Николай Ренц заработал за истекший 2021 г. 78,8 млн рублей. Справка о доходах чиновника опубликована на сайте мэрии автограда.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Согласно документу, в эту сумму входят доход, полученный по основному месту работы — 2,2 млн руб., доход от вкладов и ценных бумаг — 71,4 млн руб., доход от продажи и сдачи в аренду недвижимого имущества — 1 млн руб., доход от продажи автотранспортного средства 3,1 млн руб., доход по предыдущему месту работы — 775,3 тыс. руб., пенсия и иные выплаты — 283,4 тыс. рублей.

В собственности градоначальника имеются автомобиль Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска, два земельных участка в индивидуальной собственности (645 и 68 кв.м), квартира 38,6 кв.м. в индивидуальной собственности и доля в квартире площадью 111,8 кв. м, гараж в индивидуальной собственности площадью 44,8 кв.м, два нежилых здания (34,7 и 49,4 кв.м), которыми Николай Ренц владеет лично, а также доли в трех нежилых помещениях (374, 448,8 и 72,1 кв.м).

Последние комментарии

Алевтина Весёлова 13 июля 2016 12:53 Депутаты Тольятти приняли важный документ, регламентирующий муниципально-частное партнерство

А я слышала, уже готовят – на Котляра и иже с ним. Бычкова в панике, она похоже на этот раз крайней назначена. Сначала обыск, потом суд, и баста карапузики! А там и до остальных доберутся.

Вера Каярина 12 июля 2016 13:34 Депутаты Тольятти приняли важный документ, регламентирующий муниципально-частное партнерство

Насмешили)))))) в тлт в самом деле муниципально-частное партнерство вышло на новый уровень – гг Андреев и Котляр действуют на удивление плодотворно и в полном согласии. И впрямь, пора, пора уже документально обозначить их выдающееся сотрудничество! Только вот благо города здесь ни при чем. И документы лучше, чтобы в более компетентных органах подготовили.

Фото на сайте

Николай Меркушкин дал старт юбилейному сезону ХК "Лада"

Николай Меркушкин дал старт юбилейному сезону ХК "Лада"

Николай Меркушкин ознакомился с ходом строительства Поволжского православного института

Николай Меркушкин ознакомился с ходом строительства Поволжского православного института

Николай Меркушкин вручил золотую медаль выпускнику с ограниченными возможностями в реабилитационном центре "Преодоление"

Николай Меркушкин вручил золотую медаль выпускнику с ограниченными возможностями в реабилитационном центре "Преодоление"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1