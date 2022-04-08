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Происшествия

В Тольятти прокуратура пытается отсудить 100 тыс. руб. компенсации за нападение бродячей собаки на подростка

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Автозаводского района Тольятти обратился в суд с иском о взыскании морального вреда, причиненного в результате нападения бродячей собаки на несовершеннолетнюю, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуру обратилась мать 17-летнего подростка, которого в августе 2021 г. около стадиона "Торпедо" укусила бродячая собака.

Девушка в результате нападения животного получила травму в области икроножных мышц и бедра, в связи с чем обращалась в медицинское учреждение, прошла цикл уколов с целью исключения возможной передачи бешенства от бродячих собак, испытала нравственные страдания.

"В ходе проверки, проведенной прокуратурой района, установлена вина администрации городского округа Тольятти и организации, оказывающей услуги по обращению с животными без наличия владельцев, в результате чего стало возможным нападение собаки на человека", - уточняют в прокуратуре.

По результатам проверки представители надзорного ведомства обратились в Автозаводский районный суд Тольятти с требованием о солидарном взыскании с администрации города и организации в пользу заявителя морального вреда, причиненного несовершеннолетней, в размере 100 тыс. рублей.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.

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