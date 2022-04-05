Пенсионерка из Тольятти пытается взыскать 200 тыс. руб. морального вреда с управляющей компании

В Тольятти 74-летняя местная жительница пытается взыскать с управляющей компании 200 тыс. руб. в качестве моральной компенсации за травмы, полученные при падении на скользкой дороге, сообщает областная прокуратура.

Пенсионерка получила многочисленные переломы левой руки в результате падения на необработанный реагентом участок придомовой территории, обслуживание которой находится в ведении одной из управляющих организаций города.

"Прокурором Автозаводского района в интересах женщины подготовлено и предъявлено в Автозаводский районный суд Тольятти исковое заявление о возмещении расходов на лечение в размере свыше 2 тыс. руб. и компенсации морального вреда в размере 200 тыс. руб. с управляющей организации, оказавшей услугу по содержанию придомовой территории ненадлежащего качества", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Исковое заявление находится на рассмотрении.