Пенсионерка из Тольятти пытается взыскать 200 тыс. руб. морального вреда с управляющей компании

В Тольятти 74-летняя местная жительница пытается взыскать с управляющей компании 200 тыс. руб. в качестве моральной компенсации за травмы, полученные при падении на скользкой дороге, сообщает областная прокуратура.
Пенсионерка получила многочисленные переломы левой руки в результате падения на необработанный реагентом участок придомовой территории, обслуживание которой находится в ведении одной из управляющих организаций города.
"Прокурором Автозаводского района в интересах женщины подготовлено и предъявлено в Автозаводский районный суд Тольятти исковое заявление о возмещении расходов на лечение в размере свыше 2 тыс. руб. и компенсации морального вреда в размере 200 тыс. руб. с управляющей организации, оказавшей услугу по содержанию придомовой территории ненадлежащего качества", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Исковое заявление находится на рассмотрении.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.