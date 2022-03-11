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Спорт

"Мега-Лада" завоевала серебро командного чемпионата России по гонкам на льду

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская "Мега-Лада" стала серебряным призером командного чемпионата России по гонкам на льду, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: предоставлены СК "Мега-Лада"

Соревнования завершились в четверг, 10 марта, в Шадринске. Пять коллективов разыграли комплект медалей. По итогам всех этапов победу одержали гонщики Уфы, бронза — у представителей Каменска-Уральского.

В этом сезоне в составе тольяттинской команды выступали Даниил Иванов, Игорь Кононов, Иван Хужин, Никита Толокнов, Игорь Сайдуллин и Андрей Анисимов. Ротация состава стала необходимой из-за серии  травм, полученных гонщиками "Мега-Лады" по ходу сезона.

"Довольно сложный получился сезон. Команде, будем считать, не повезло, ребята серьезно травмировались. Ситуация была сложная, что-то поменять в составе было уже очень сложно. Но мы боролись до конца, гонки показали, что мы даже в таком составе можем бороться за призовые места. Отлично показал себя Игорь Кононов, — подвел итоги соревнований тренер "Мега-Лады" Олег Кургускин. — Иван Хужин сейчас находится в Каменске-Уральском, сегодня и вчера он был на гонках. У Никиты Толокнова ситуация посложнее, есть еще определенные сложности с ногой. Но мы надеемся, что и у него все будет хорошо. В ближайшее время Никита должен выписаться из больницы и приступить к реабилитации".

Теги: Мега-Лада спидвей соревнования Тольятти

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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