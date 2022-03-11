"Мега-Лада" завоевала серебро командного чемпионата России по гонкам на льду

Тольяттинская "Мега-Лада" стала серебряным призером командного чемпионата России по гонкам на льду, сообщает пресс-служба клуба.

Соревнования завершились в четверг, 10 марта, в Шадринске. Пять коллективов разыграли комплект медалей. По итогам всех этапов победу одержали гонщики Уфы, бронза — у представителей Каменска-Уральского.

В этом сезоне в составе тольяттинской команды выступали Даниил Иванов, Игорь Кононов, Иван Хужин, Никита Толокнов, Игорь Сайдуллин и Андрей Анисимов. Ротация состава стала необходимой из-за серии травм, полученных гонщиками "Мега-Лады" по ходу сезона.

"Довольно сложный получился сезон. Команде, будем считать, не повезло, ребята серьезно травмировались. Ситуация была сложная, что-то поменять в составе было уже очень сложно. Но мы боролись до конца, гонки показали, что мы даже в таком составе можем бороться за призовые места. Отлично показал себя Игорь Кононов, — подвел итоги соревнований тренер "Мега-Лады" Олег Кургускин. — Иван Хужин сейчас находится в Каменске-Уральском, сегодня и вчера он был на гонках. У Никиты Толокнова ситуация посложнее, есть еще определенные сложности с ногой. Но мы надеемся, что и у него все будет хорошо. В ближайшее время Никита должен выписаться из больницы и приступить к реабилитации".