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Спорт

ХК "Лада" стартует на Кубке Петрова матчами против "Ростова"

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" по итогам регулярного чемпионата Париматч ВХЛ - Кубка Шелкового пути занял 7 место в турнирной таблице и получил в соперники занявший 10 место "Ростов" из Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Матчи первого раунда Кубка Петрова между "Ладой" и "Ростовом" пройдут в Тольятти 21 и 22 февраля, а также 1 и 7 марта, если потребуется. В Ростов-на-Дону игры состоятся 25 и 26 февраля, а также 4 марта, если потребуется. В следующий раунд выходит команда, одержавшая четыре победы.

Теги: ХК Лада ХК Ростов ВХЛ хоккей Тольятти

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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