ХК "Лада" стартует на Кубке Петрова матчами против "Ростова"

Хоккейный клуб "Лада" по итогам регулярного чемпионата Париматч ВХЛ - Кубка Шелкового пути занял 7 место в турнирной таблице и получил в соперники занявший 10 место "Ростов" из Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Матчи первого раунда Кубка Петрова между "Ладой" и "Ростовом" пройдут в Тольятти 21 и 22 февраля, а также 1 и 7 марта, если потребуется. В Ростов-на-Дону игры состоятся 25 и 26 февраля, а также 4 марта, если потребуется. В следующий раунд выходит команда, одержавшая четыре победы.