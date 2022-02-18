ХК "Лада" стартует на Кубке Петрова матчами против "Ростова"

Хоккейный клуб "Лада" по итогам регулярного чемпионата Париматч ВХЛ - Кубка Шелкового пути занял 7 место в турнирной таблице и получил в соперники занявший 10 место "Ростов" из Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Матчи первого раунда Кубка Петрова между "Ладой" и "Ростовом" пройдут в Тольятти 21 и 22 февраля, а также 1 и 7 марта, если потребуется. В Ростов-на-Дону игры состоятся 25 и 26 февраля, а также 4 марта, если потребуется. В следующий раунд выходит команда, одержавшая четыре победы.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.