На утилизацию отходов бывшего ОАО "Фосфор" привлекут федеральные средства

В понедельник, 7 февраля, представитель Совета Федерации РФ Андрей Кислов, сенатор от Самарской области и глава города Николай Ренц провели встречу, в ходе которой обсудили шаги, необходимые для начала процесса утилизации промышленных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" с последующей рекультивацией загрязненных земельных участков, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Глава города напомнил, что на основании разработанного СамГТУ технико-экономического обоснования и проведенной инвентаризации всех фосфорсодержащих отходов администрация Тольятти выделила, размежевала и поставила на кадастровый учет 11 земельных участков, загрязненных фосфором. В настоящее время муниципалитет при поддержке областных властей ведет переговоры с собственником земель в лице Министерства имущественных отношений РФ, а также с Минприроды России на предмет включения загрязненных участков в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Эта мера позволит привлечь на утилизацию отходов бывшего ОАО "Фосфор" федеральные средства.

"Сегодня мы обсуждали с главой Тольятти Николаем Альфредовичем Ренцем пути решения проблемы, которая касается загрязненной территории бывшего ОАО "Фосфор" и необходимости рекультивации этой земли. Мы понимаем, что для тольяттинцев это один из самых животрепещущих вопросов. Когда практически в центре города находится большая промзона, зараженная отходами различных классов опасности, это вызывает у жителей закономерные вопросы и опасения. Попытки решить эту проблему предпринимались на протяжении многих лет. После вмешательства главы региона вопрос был взят на контроль Советом Федерации. Как новый сенатор от Самарской области я погрузился в эту тему, и сегодня мы обсудили с главой города наши дальнейшие шаги. Необходима господдержка для обеззараживания загрязненной территории. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем активизировать эту работу", - отметил Андрей Кислов.

Николай Ренц согласился, что только детальная совместная работа всех заинтересованных органов власти и структур позволит приблизить Тольятти к намеченной цели - добиться выделения федеральных средств на решение жизненно важной для города экологической задачи по рекультивации территории бывшего ОАО "Фосфор".

"Для меня очень важно, что высший орган государственной власти в лице Совета Федерации держит вопрос бывшего ОАО "Фосфор" на контроле. Надеюсь, что с помощью сенаторов мы будем быстрее двигаться в разрешении этой ситуации, которая имеет колоссальное значение для Тольятти. Я прямо могу сказать, что в этом деле много юридических коллизий, много вопросов, связанных с поиском технологических решений. Поэтому главная наша задача - шаг за шагом идти вперед. Мы продолжаем активно работать в заданном направлении. Сейчас я вижу, что на этом пути нас ждет много различных деталей и нюансов, много подводных камней. Преодоление всех этих сложностей требует от нас четкой и слаженной межведомственной работы. Не сомневаюсь, что сенатор от Самарской области Андрей Игоревич Кислов поможет нам здесь своими знаниями и возможностями обратиться по наикратчайшему пути в те или иные инстанции", - подчеркнул глава города.