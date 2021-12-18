"Ладья" вновь уступила "Белым медведям"

ХК "Ладья" на второй встрече Париматча чемпионата МХЛ 17 декабря проиграла челябинским "Белым медведям" со счетом 1:4, передает пресс-служба тольяттинского клуба.
Тольяттинцы открыли счет в дебюте второго периода: Глеб Лачинов реализовал большинство. Уральцы смогли отыграться в концовке второй трети матча (Дмитрий Кандаков), а на 47-й минуте Кирилл Кадышев забросил вторую шайбу в ворота Даниила Захарова — 2:1.
На 56-й минуте Егор Горбунов в большинстве увеличил счет до 3:1. Вскоре тольяттинцы получили удаление за нарушение численного состава, и сразу после выхода на лед удаленного Матвей Коковин, как и накануне, установил окончательный счет — 4:1 в пользу уральцев.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.