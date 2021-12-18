"Ладья" вновь уступила "Белым медведям"

ХК "Ладья" на второй встрече Париматча чемпионата МХЛ 17 декабря проиграла челябинским "Белым медведям" со счетом 1:4, передает пресс-служба тольяттинского клуба.

Тольяттинцы открыли счет в дебюте второго периода: Глеб Лачинов реализовал большинство. Уральцы смогли отыграться в концовке второй трети матча (Дмитрий Кандаков), а на 47-й минуте Кирилл Кадышев забросил вторую шайбу в ворота Даниила Захарова — 2:1.

На 56-й минуте Егор Горбунов в большинстве увеличил счет до 3:1. Вскоре тольяттинцы получили удаление за нарушение численного состава, и сразу после выхода на лед удаленного Матвей Коковин, как и накануне, установил окончательный счет — 4:1 в пользу уральцев.