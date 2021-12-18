16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" вновь уступила "Белым медведям" "Ладья" проиграла "Белым медведям" Сборная России с гандболистками "Лады" завершила выступление на ЧМ в Испании Хоккейный клуб "Лада" и пензенский "Дизель" произвели обмен "Лада" заключила контракт с защитником Антоном Савельевым

Спорт

"Ладья" вновь уступила "Белым медведям"

ЧЕЛЯБИНСК. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ХК "Ладья" на второй встрече Париматча чемпионата МХЛ 17 декабря проиграла челябинским "Белым медведям" со счетом 1:4, передает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: www.hclada.ru

Тольяттинцы открыли счет в дебюте второго периода: Глеб Лачинов реализовал большинство. Уральцы смогли отыграться в концовке второй трети матча (Дмитрий Кандаков), а на 47-й минуте Кирилл Кадышев забросил вторую шайбу в ворота Даниила Захарова — 2:1.

На 56-й минуте Егор Горбунов в большинстве увеличил счет до 3:1. Вскоре тольяттинцы получили удаление за нарушение численного состава, и сразу после выхода на лед удаленного Матвей Коковин, как и накануне, установил окончательный счет — 4:1 в пользу уральцев.

Теги: ХК Ладья МХЛ хоккей Челябинская область

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

Фото на сайте

Тольяттинская "Лада" дома проиграла нижегородскому "Торпедо" - 1:2

Тольяттинская "Лада" дома проиграла нижегородскому "Торпедо" - 1:2

ХК "Лада" уступил "Югре" - 1:2

ХК "Лада" уступил "Югре" - 1:2

"Лада" проиграла "Ак Барсу" - 1:4

"Лада" проиграла "Ак Барсу" - 1:4

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2