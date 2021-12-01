Жительница Тольятти перевела мошенникам почти 1 млн рублей

В Тольятти 52-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сотруднице РЖД позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что ее банковский счет пытаются взломать мошенники, и для того, чтобы сохранить сбережения, необходимо перевести их на "безопасные" счета. Потерпевшая перечислила на счет 36 абонентских номеров денежные средства на общую сумму 985 тыс. рублей. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.