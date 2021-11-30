Восемь человек эвакуировали из-за загоревшейся проводки в Тольятти

В понедельник, 29 ноября, около 17:54, начался пожар на ул. Гидротехнической, 17 в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На седьмом этаже в восьмом подъезде дома загорелся провод в электрощитке. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС" и направили на место происшествия 15 человек, которые ликвидировали возгорание в 18:07.
Из здания эвакуировали восемь человек. Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.