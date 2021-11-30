Восемь человек эвакуировали из-за загоревшейся проводки в Тольятти

В понедельник, 29 ноября, около 17:54, начался пожар на ул. Гидротехнической, 17 в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На седьмом этаже в восьмом подъезде дома загорелся провод в электрощитке. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС" и направили на место происшествия 15 человек, которые ликвидировали возгорание в 18:07.

Из здания эвакуировали восемь человек. Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.