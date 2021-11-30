В Тольятти женщина пострадала в ДТП на Обводном шоссе

Во вторник, 30 ноября, спасатели Центра гражданской защиты Тольятти выезжали на Обводное шоссе, где произошло ДТП. Об этом рассказал директор центра Андрей Дербенев.
В результате столкновения серьезные травмы получила пассажирка Lada Priora.
Для устранения последствий случившегося спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом.
Последние комментарии
85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.