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Происшествия

В Тольятти женщина пострадала в ДТП на Обводном шоссе

ТОЛЬЯТТИ. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 ноября, спасатели Центра гражданской защиты Тольятти выезжали на Обводное шоссе, где произошло ДТП. Об этом рассказал директор центра Андрей Дербенев.

Фото: Центр гражданской защиты Тольяти

В результате столкновения серьезные травмы получила пассажирка Lada Priora.

Для устранения последствий случившегося спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом.

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