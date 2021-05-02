В Тольятти водитель на каршеринговом авто врезался в столб

В Центральном районе Тольятти 1 мая произошло ДТП с участием 25-летнего молодого человека на каршеринговом Volkswagen, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Около 01:00 мужчина ехал по ул. Карла Маркса со стороны Гагарина в направлении Мира. В районе дома 57 по ул. Карла Маркса он наехал на бордюр, пешеходное ограждение и световую опору.

В результате водитель легковушки был госпитализирован, а его пассажиру-ровеснику назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.