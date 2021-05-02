В Тольятти водитель на каршеринговом авто врезался в столб

В Центральном районе Тольятти 1 мая произошло ДТП с участием 25-летнего молодого человека на каршеринговом Volkswagen, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Около 01:00 мужчина ехал по ул. Карла Маркса со стороны Гагарина в направлении Мира. В районе дома 57 по ул. Карла Маркса он наехал на бордюр, пешеходное ограждение и световую опору.
В результате водитель легковушки был госпитализирован, а его пассажиру-ровеснику назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.