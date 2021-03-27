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Происшествия

Жительница Тольятти прописала в своем доме десятки людей из других регионов

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Безработная 56-летняя жительница Тольятти незаконно поставила на миграционный учет в своем частном доме в Центральном районе 59 граждан РФ из Оренбургской, Ульяновской и Пензенской областей, Краснодарского края и Башкортостана. При этом она не планировала предоставлять им жилье, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции неоднократно предупреждали женщину об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но это ее не остановило.

Подозреваемая признала вину и пояснила, что получила за услугу свыше 50 тыс. рублей.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкции статьи предусматривают штрафа до 500 тыс. руб., либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.

Теги: ГУ МВД преступление уголовное дело прописка Тольятти
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