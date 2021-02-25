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Происшествия

Тольяттинец украл из магазина два мобильника стоимостью 110 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже двух мобильников.

По данным регионального ГУ МВД, из торговой точки на Автозаводском шоссе пропали два смартфона общей стоимостью более 110 тыс. рублей. Предположительно, преступник повредил защитный шнур, удерживающий устройства на демонстративном стеллаже, и похитил гаджеты.

Правоохранители осмотрели место происшествия и нашли следы пальцев рук злоумышленника. Позже выяснилось, что следы есть в базе данных и принадлежат 27-летнему мужчине, уже имеющему судимость. Подозреваемого задержали. Оказалось, что телефоны он успел продать случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Теги: преступление уголовное дело кража Тольятти
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