Тольяттинец обокрал магазин с часами

В Тольятти полицейские задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в магазинной краже.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник повредил дверь отдела в ТЦ и похитил шесть наручных часов на 19 тыс. рублей.

На стеклянной поверхности витрины правоохранители обнаружили следы пальцев предполагаемого злоумышленника. По ним и вычислили ранее судимого мужчину. Задержанный признал вину и рассказал, что часы сдал часы в ломбард, а полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").