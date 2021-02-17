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Тольяттинец обокрал магазин с часами

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в магазинной краже.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник повредил дверь отдела в ТЦ и похитил шесть наручных часов на 19 тыс. рублей.

На стеклянной поверхности витрины правоохранители обнаружили следы пальцев предполагаемого злоумышленника. По ним и вычислили ранее судимого мужчину. Задержанный признал вину и рассказал, что часы сдал часы в ломбард, а полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Теги: преступление уголовное дело кража Тольятти
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