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Происшествия

Жительницу Тольятти подозревают в растрате денег работодателя

ТОЛЬЯТТИ. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 36-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о присвоении денег организации, в которой она работала.

По версии следствия, в марте 2020 г. она работали заместителем директора в магазине и совершила хищение. Используя служебное положение, женщина через специальное программное обеспечение провела фиктивный возврат товара. Деньги она перевела на свою личную банковскую карту. Ущерб составил более 3 тыс. рублей.

Подозреваемая признала вину частично и возместила ущерб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

Теги: преступление уголовное дело растрата Тольятти
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