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Происшествия

Житель Тольятти фиктивно поставил на учет 62 мигранта

ТОЛЬЯТТИ. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении 45-летнего жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Установлено, что в сентябре текущего года мужчина незаконно поставил на миграционный учет 62 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в частном доме Центрального района Тольятти, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый был неоднократно предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступил закон. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, официально не трудоустроен. В ходе опроса задержанный признал свою вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что данную услугу он оказывал за денежное вознаграждение.

Санкцией вменяемой тольяттинцу статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теги: ГУ МВД полиция преступление уголовное дело мигранты Тольятти
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