В Тольятти при тушении пожара в квартире обнаружено тело мужчины

В воскресенье, 29 ноября, в 07:49 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в доме № 33 на ул. Гидротехническая в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В квартире указанного дома горели домашние вещи на площади 2 кв. метра. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 13 человек, которые ликвидировали пожар в 08:00.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при тушении было обнаружено тело 71-летнего мужчины. В целях безопасности из дома были эвакуированы два человека.

Причина смерти человека выясняется. Так же устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.