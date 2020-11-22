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Происшествия

Тольяттинка обокрала подругу, чтобы вернуть долг

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратилась женщина, заявившая, что сдала в аренду знакомой свою квартиру на ул. 40 лет Победы, а когда вернулась через несколько дней обнаружила пропажу золотых украшений и косметики. Размер ущерба составил свыше 50 тыс. рублей.

В совершении преступления заподозрили местную жительницу, ранее судимую за аналогичное преступление. Предполагаемую злоумышленницу задержали около одного из домов в Автозаводском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса она признала свою вину и пояснила, что ей срочно нужно было вернуть долг, поэтому, оставшись на пару дней в квартире, она сдала ювелирные украшения в ломбард, а вырученные деньги ушли на возврат долга.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Теги: ГУ МВД кража преступление уголовное дело Тольятти
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