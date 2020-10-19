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Происшествия

На КПП "Рубеж" задержали пассажира иномарки, перевозившего наркотики

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" задержан 32-летний пассажир автомобиля Datsun, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль, водитель которого нарушил ПДД, и остановили его. В ходе сбора административного материала полицейские заметили, что находившийся в салоне пассажир заметно нервничает. Полицейские приняли решение досмотреть мужчину и в кармане его куртки обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятый сверток полицейские направили на экспертизу. Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством N — метилэфедрон, общей массой 0,630 грамма.

Со слов задержанного, наркотики он хранил для личного употребления, без цели сбыта. По данным сотрудников полиции, ранее безработный житель Тольятти к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, в значительном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.

Теги: ГУ МВД полиция наркотики преступление уголовное дело Тольятти
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