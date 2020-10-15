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Происшествия

В Тольятти "семерка" сбила велосипедиста

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 октября, в Тольятти под колеса автомобиля попал велосипедист, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 18:00 42-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по жилой зоне со стороны ул. Плотинной в направлении ул. Матросова и сбил 18-летнего велосипедиста, ехавшего навстречу.

В результате ДТП молодой человек получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Теги: ГУ МВД ГИБДД полиция ДТП пострадавшие Тольятти
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