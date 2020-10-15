В Тольятти "семерка" сбила велосипедиста

В среду, 14 октября, в Тольятти под колеса автомобиля попал велосипедист, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 18:00 42-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по жилой зоне со стороны ул. Плотинной в направлении ул. Матросова и сбил 18-летнего велосипедиста, ехавшего навстречу.

В результате ДТП молодой человек получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.