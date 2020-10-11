В Тольятти ночью обгорели три иномарки

В воскресенье, 11 октября, в 02:33 в пожарную охрану Тольятти поступила информация о возгорании машин у дома № 73 "а" по бульвару 50-летия Октября в Центральном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия выгорели моторный отсек и салон легкового автомобиля Kia, огонь повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля Citroen и частично повредил лакокрасочное покрытие автомобиля Mitsubishi.

В борьбе с огнем участвовали семь человек, которые ликвидировали пожар в 02:45.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.